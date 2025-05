Come cambia la nuova Juventus targata John Elkann | soltanto Chiellini è certo del suo futuro

La Juventus, sotto la guida di John Elkann, si appresta a vivere una fase di cambiamento significativo. Mentre il futuro della squadra si delinea tra nuovi dirigenti e strategie, Giorgio Chiellini emerge come l'unico protagonista al momento certo del suo ruolo. Scopri come le nuove scelte influenzeranno il destino del club bianconero.

La Juventus del futuro sta nascendo guidata da John Elkann. Da Conte a Giuntoli passando per Chiellini che al momento sembra essere l'unico certo di un posto... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come cambia la nuova Juventus targata John Elkann: soltanto Chiellini è certo del suo futuro

