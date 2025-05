Comandante in pensione Festa in Comune

Il luogotenente Leonardo Caruso, originario di Torino e classe '65, ha recentemente celebrato il suo pensionamento dopo un lungo e onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri. Arruolatosi nel 1984, Caruso ha dedicato gran parte della sua carriera alla Compagnia di Codogno, diventando un punto di riferimento per la comunità e un esempio di impegno e dedizione. La sua festa di pensionamento ha riunito colleghi e cittadini in un sentito tributo.

Il luogotenente Leonardo Caruso, torinese, classe ’65, è andato in pensione. Il militare si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 9 ottobre 1984 e dopo una breve esperienza nel Cremonese, ha prestato servizio nell’ambito della Compagnia di Codogno, dal 1990. È stato uno storico e apprezzato punto di riferimento per il territorio. Il 26 giugno 1996 ha assunto l’incarico di comandante della stazione carabinieri di Maleo, lavorando lì quindi, in modo continuativo, fino a ieri. "Ha dedicato la sua vita professionale all’Arma, distinguendosi per impegno, professionalità ed eccezionali doti di comando, maturate in ruoli di elevata responsabilità " commentano i colleghi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comandante in pensione. Festa in Comune

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festa ad Apice per il pensionamento del comandante De Bellis; Maleo ringrazia il comandante Caruso con una grande festa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Comandante in pensione. Festa in Comune - Il luogotenente Leonardo Caruso, torinese, classe ’65, è andato in pensione. Il militare si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Maleo ringrazia il comandante Caruso con una grande festa - Il grazie della Bassa al comandante della stazione dei carabinieri di Maleo Leonardo Caruso: ieri il sindaco di Maleo Dante Sguazzi ha consegnato al luogotenente, giunto al pensionamento, una pergamen ... 🔗ilcittadino.it scrive

Il Comandante della caserma dei Carabinieri va in pensione: festa a sorpresa in paese - Grande festa lunedì 11 marzo a Montorsaio (frazione del comune di Campagnatico) per salutare l’ormai ex Comandante della ... è andato in pensione. La mattina di lunedì ha consegnato tesserino ... 🔗Si legge su grossetonotizie.com

Il comandante Annibale Del Colle va in pensione