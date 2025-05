Coltivava marijuana 38enne arrestato in flagranza di reato | sequestrati 24 chili di droga

Un 38enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per la coltivazione e detenzione di marijuana, con un sequestro di 24 chili di droga. L'operazione si inserisce in un'azione mirata contro il traffico di sostanze stupefacenti, disposta dal Questore di Messina, Annino Gargano. Gli agenti delle Volanti hanno condotto un intervento decisivo nell'ambito dei servizi antidroga.

Un 38enne arrestato in flagranza di reato dagli agenti di polizia per coltivazione e detenzione si sostanze stupefacenti destinate ai fini di spaccio. Il provvedimento nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano. I poliziotti delle Volanti hanno... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Coltivava marijuana, 38enne arrestato in flagranza di reato: sequestrati 2,4 chili di droga

Ne parlano su altre fonti

Aveva allestito una serra di marijuana direttamente nel suo salotto di casa: arrestato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Messina. Coltiva marijuana in casa, 38enne arrestato dalla Polizia - Gli agenti durante una perquisizione domiciliare hanno sequestrato oltre 2 chili di sostanza stupefacente The post Messina. Coltiva marijuana in casa, 38enne arrestato dalla Polizia appeared first on ... 🔗Da msn.com

Arrestato un 38enne che coltivava droga in casa a Messina. Sequestrati 2,4 chili di marijuana - Arrestato in flagranza un messinese di 38 anni che coltivava e spacciava stupefacenti. Ad eseguire il provvedimento la polizia di Messina, nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Quest ... 🔗Si legge su msn.com

Sorpreso con 2,4 kg di marijuana. Arrestato 38enne - È stato arrestato in flagranza di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio il 38enne sorpreso dai ... 🔗Da 98zero.com