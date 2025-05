coltellata al collo il gioco finisce all ospedale

Un pomeriggio di gioco tra amici si trasforma in tragedia quando un coltellino esce accidentalmente dalla tasca di uno di loro, infliggendo una coltellata al collo di un compagno. Mentre si divertivano a lanciarsi giubbetti, l'episodio ha portato uno dei ragazzi in ospedale. La vicenda, al limite del surreale, è stata interamente documentata dalle telecamere, lasciando tutti sconvolti.

Si lanciavano addosso i giubbetti, per gioco, mentre camminavano dalla scuola verso la stazione. Ma uno di loro aveva in tasca un coltellino, che è uscito e ha colpito al collo l'amico, ferendolo. Una ricostruzione al limite del surreale, che se non fosse stata interamente documentata dalle telecamere di sicurezza, sarebbe quasi stata poco credibile. È accaduto ieri verso le 14, quando quattro studenti di 16 anni avevano appena terminato le lezioni e si erano incamminati verso la stazione di Breccia-Grandate. Scherzando e giovando, tirandosi addosso le giacche che si erano tolti per il caldo. Ma dalla tasca di uno dei giubbetti, è uscito un coltellino, che ha colpito un ragazzo, ferendolo nella parte posteriore del collo...