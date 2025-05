Colpo da migliaia di euro entrano in casa forzando una finestra

Un furto con scasso ha colpito un residente di Codroipo lo scorso weekend, causando attimi di paura e un ingente danno economico. Nella giornata di sabato 24 maggio, tra le 9 e le 18, i delinquenti hanno forzato una finestra per entrare in casa, approfittando dell'assenza del proprietario. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella zona centrale del paese.

Attimi di paura e un ingente danno economico per un residente di Codroipo, vittima di un furto con scasso lo scorso fine settimana. Nella giornata di sabato 24 maggio, tra le 9 del mattino e le 18, uno o più malviventi hanno preso di mira un'abitazione situata nel cuore del paese. Il padrone di... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Colpo da migliaia di euro, entrano in casa forzando una finestra

Su questo argomento da altre fonti

Colpo da migliaia di euro, entrano in casa forzando una finestra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpo in azienda, via scarpe per oltre 5mila euro - Furto di scarpe in un’azienda attiva nella produzione e nel commercio di calzature, borse e vari articoli di pelletteria e accessori di Vigevano. I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenic ... 🔗Riporta msn.com

Colpo alla Better Silver: banda ruba bobine di catene d’argento - Banda di ladri in azione nella notte alla Better Silver di via Primo Maggio a Bressanvido. Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, un commando è ... 🔗Secondo ecovicentino.it

Voghera, ladri entrano dal tetto del Burger King e fuggono con alcune migliaia di euro: 4 colpi simili in pochi mesi - Con i ladri entrati ancora una volta dal tetto ... che non è stato ancora quantificato ma che sarebbe di alcune migliaia di euro. Una modalità di furto, quella dei ladri acrobati che si calano ... 🔗msn.com scrive

Colpo al centro Tim: rubati telefoni per migliaia di euro - Dì News - 20 gennaio 2015