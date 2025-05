Colpo al distributore i rapinatori uccidono benzinaio di 35 anni | caccia ai killer

Una tragica rapina si è verificata questa mattina a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, dove un benzinaio di 35 anni è stato ucciso dai rapinatori durante un'aggressione. L'episodio si è consumato presso il distributore di carburanti Toil, situato in via delle Pinete, scatenando una caccia ai killer e lasciando la comunità in stato di shock.

Una tragica rapina si è consumata questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nella località di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, alle porte di Roma. Presso il distributore di carburanti Toil, situato in via delle Pinete, un dipendente di 35 anni è stato brutalmente aggredito durante un colpo messo a segno da due malviventi. L'uomo, di origini indiane, è stato colpito con un'arma da taglio e ha riportato ferite gravissime che ne hanno causato il decesso nonostante un disperato tentativo di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 11:50 due uomini, presumibilmente armati e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nell'area di servizio con l'intento di rapinare l'incasso... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colpo al distributore, i rapinatori uccidono benzinaio di 35 anni: caccia ai killer

