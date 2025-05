colpita da un malore muore a 50 anni insegnante elementare

Tragedia a Padova: Sashinka Gorguinpour, insegnante di 50 anni della scuola primaria Oriani, è venuta a mancare dopo un malore improvviso. Colpita da un dolore intercostale e lieve febbre, la docente si è spenta nella notte tra sabato e domenica, lasciando un vuoto incolmabile tra alunni e colleghi. La notizia ha sorpreso e sconvolto la comunità scolastica.

