colpita da un malore muore a 50 anni insegnante elementare

Un dolore intercostale, qualche linea di febbre, il malore improvviso nella notte tra sabato e domenica. Non c'è stato nulla da fare per Sashinka Gorguinpour, insegnante padovana di 50 anni, in servizio alla scuola primaria Oriani. Insegnava italiano, storia e geografia. Un fulmine a ciel sereno...