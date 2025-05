Colon irritabile? C’è una lista di cibi da evitare

La sindrome del colon irritabile è un disturbo comune che provoca sintomi debilitanti e può ostacolare la vita quotidiana. È fondamentale conoscere quali cibi evitare per alleviare questi disturbi. In questo articolo, esploreremo una lista di alimenti da escludere dalla dieta di chi soffre di colon irritabile, aiutando a migliorare il benessere e la qualità della vita.

La sindrome del colon irritabile si manifesta attraverso una serie di sintomi fastidiosi che possono impedire il normale svolgimento delle attività quotidiane. Alcuni alimenti sono da evitare poiché possono peggiorare ulteriormente la situazione. Tra i cibi irritanti da evitare per chi soffre di questa patologia bisogna includere le bevande nervine come tè e caffè, il cioccolato, il pomodoro, le spezie e gli alimenti piccanti. Ancora più nello specifico, i cibi da evitare con il colon irritabile sono tutti quelli “pesanti” come fritture, carni grasse, insaccati, dolcificanti, alcolici o cibi conservati... 🔗 Leggi su Amica.it