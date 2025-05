Colombia nomina ambasciatore a Gaza

La Colombia ha scelto Jorge Ivan Ospina, ex sindaco di Cali, come primo ambasciatore nei Territori palestinesi, annuncia il ministero degli Esteri. Ospina, figlio del noto leader guerrigliero M19 Ivan Marino Ospina, rappresenterà il paese in un contesto politico delicato, segnando un importante passo nella diplomazia colombiana verso la Palestina. La decisione arriva in un momento cruciale per le relazioni internazionali.

2.47 La Colombia ha designato Jorge Ivan Ospina, ex sindaco di Cali primo ambasciatore nei Territori palestinesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri. Ospina √® figlio di Ivan Marino Ospina, leader del gruppo guerrigliero M19, a cui partecip√≤ anche l'attuale presidente Petro. La nomina segue la rottura delle relazioni con Israele, avvenuta nel maggio 2024 dopo la condanna dell'intervento a Gaza, definito da Bogot√† un "genocidio". La Colombia √® il terzo Paese della regione a rompere con Israele, dopo Bolivia e Belize... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Colombia designa il suo ambasciatore nei Territori palestinesi - La Colombia ha designato Jorge Iván Ospina come suo primo ambasciatore nei Territori palestinesi. Lo ha informato il ministero degli Esteri di Bogotà attraverso i suoi social network e lo riportano i ... 🔗Segnala msn.com

‚ÄúGuerra genocida a Gaza‚ÄĚ: la Colombia rompe i legami diplomatici con Israele - Non è la prima volta che il governo della Colombia protesta per quanto sta succedendo a Gaza. Sei mesi fa infatti Bogotà aveva già ritirato il proprio ambasciatore in Israele come altri Stati ... 🔗Come scrive tpi.it

Denunciato il nunzio apostolico di Parigi