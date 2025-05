Collecchio | i sindacati chiedono confronto sull' aumento delle rette della Casa per anziani

I sindacati Cgil, Cisl e Uil, insieme ai loro omologhi dei pensionati, sollecitano un confronto sull'aumento delle rette della CRA "Casa degli Anziani" di Collecchio. Le organizzazioni esprimono preoccupazione per l'impatto di tali incrementi sugli ospiti e le loro famiglie, richiedendo un dialogo costruttivo con la cooperativa gestrice per trovare soluzioni adeguate e garantire il benessere degli anziani.

Le organizzazioni sindacali Cgil di zona Collecchio, Cisl, Uil, con i rispettivi sindacati dei pensionati SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil, tornano sul caso dell'aumento delle rette comunicate agli ospiti della CRA "Casa degli Anziani" di Collecchio, dalla cooperativa gestrice.

