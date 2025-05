Coco Gauff entra in campo al Roland Garros e non trova le racchette | cosa è successo

Nel cuore del Roland Garros, l'anticipazione per l'esordio di Coco Gauff si trasforma in caos quando la giovane tennista scopre di essere senza racchette. Un imprevisto che ha lasciato i fan e gli spettatori sorpresi, creando scene surreali poco prima dell'incontro. Scopriamo cosa è realmente accaduto e come Gauff ha affrontato questa insolita situazione.

Scene surreali al Roland Garros prima dell'esordio nel torneo di Coco Gauff che si è ritrovata senza racchette pochi minuti prima di giocare...

