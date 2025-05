Cocaina hashish e machete | arrestato un altro spacciatore alle Cerbaie

Un giovane straniero è stato arrestato alle Cerbaie, scoperto in possesso di tredici grammi di hashish, 48 dosi di cocaina e un machete, utilizzato per muoversi nella vegetazione. Durante l'operazione sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento e 380 euro in contante, considerati proventi dell'attività di spaccio. L'intervento delle forze dell'ordine conferma l'impegno nella lotta contro il traffico di droga nella zona.

Tredici grammi di hashish, 48 dosi di cocaina, un machete per districarsi nella vegetazione, materiale per il confezionamento, 380 euro in contanti, ritenuti frutti dello spaccio. Ad essere arrestato nelle scorse ore è un giovane straniero, intercettato alle 'Cerbaie', la località nel comune di...

