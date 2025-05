Cobolli Gigli fa il punto | Tudor è un uomo d’onore La mia mancanza di apprezzamento per la gestione di Giuntoli nasce da questo Su Conte…

Nell'ultimo intervento a 1 Football Club, l'ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, offre un'analisi approfondita sul presente e futuro del club bianconero, esprimendo le sue opinioni sulla gestione di Giuntoli e sul ruolo di Conte. Le sue dichiarazioni pongono l'accento sulle sfide e le opportunità che la squadra dovrà affrontare dopo la recente qualificazione in Champions League.

Cobolli Gigli fa il punto sul quello che sarà il presente e il futuro della Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex presideten. L’ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato a 1 Football Club per analizzare il momento dei bianconeri dopo la qualificazione in Champions League. PAROLE – «Un po’ meglio di ieri sera, voglio dire, perché la partita è stata veramente complicata. I giocatori del Venezia hanno giocato con grande determinazione, soprattutto nel primo tempo. Mi dispiace anche per Di Francesco, che è retrocesso, ancora una volta, nell’ultima giornata di campionato: è un allenatore e un uomo che stimo molto... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cobolli Gigli fa il punto: «Tudor è un uomo d’onore. La mia mancanza di apprezzamento per la gestione di Giuntoli nasce da questo. Su Conte…»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cobolli Gigli: Danno per scontato l'arrivo di Conte alla Juventus. E si parla di Osimhen; Cobolli Gigli: Tudor è un uomo d’onore, forse qualcuno ha dimenticato di stargli vicino e di...; “Juve, tieni Tudor e Vlahovic”: il messaggio di Cobolli Gigli; Cobolli Gigli: Ecco perché non apprezzo la gestione Giuntoli. Scettico su Conte perché.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cobolli Gigli: "Danno per scontato l'arrivo di Conte alla Juventus. E si parla di Osimhen" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Di seguito, un estratto dell’inter ... 🔗Segnala msn.com

L'OPINIONE - Cobolli Gigli: "Scudetto del Napoli? Un prodigio, non credo che in un anno la Juventus possa ristrutturarsi come vorrebbe Conte" - A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Presidente, come si sente oggi un tifoso juventino? “Un po’ meglio di ieri sera, voglio dir ... 🔗Secondo msn.com

Cobolli Gigli: "Abisso tra Conte e Motta: il primo ha rigenerato il Napoli, il secondo non so cosa faccia negli spogliatoi" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente ... contro Atalanta e Milan. La Juve fa troppa fatica a segnare e contro ... 🔗msn.com scrive

La sentenza di Cobolli Gigli.