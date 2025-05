Cobolli-Cilic oggi Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming

Domani, martedì 27 maggio 2025, Flavio Cobolli debutterà al Roland Garros, affrontando il croato Marin Cilic, riammesso nel torneo dopo le rinunce nel tabellone principale. Questa sfida si preannuncia impegnativa per Cobolli, dato il valore del suo avversario. Scopri tutti i dettagli sull'orario e come seguire la partita in TV e streaming.

Domani, martedì 27 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Roland Garros 2025. Il tennista romano affronterà il croato Marin Cilic, ripescato dalle qualificazioni dopo le rinunce che ci si sono state nel tabellone principale dello Slam di Parigi. Una partita complicata sia per il valore dell’avversario che per quanto accaduto negli ultimi giorni a Cobolli. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-AUGER ALIASSIME (4° MATCH DALLE 11.00) Il nostro portacolori viene dalla grande gioia della vittoria ad Amburgo, dove ha conquistato il suo secondo titolo nel circuito maggiore... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Cilic oggi, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Su questo argomento da altre fonti

Cobolli-Cilic Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming; LIVE Cobolli-Cilic Roland Garros 2025 in DIRETTA | il veterano croato in tabellone da lucky loser. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il veterano croato in tabellone da lucky loser - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Flavio ... 🔗oasport.it scrive

Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, martedì 27 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Roland Garros 2025. Il tennista romano affronterà il croato Marin Cilic, ripescato ... 🔗Da oasport.it

DIRETTA ROLAND GARROS 2025/ Bronzetti Alexandrova video streaming tv: Cerundolo ko con Diallo! (26 maggio) - Diretta Roland Garros 2025 streaming video tv: altri italiani impegnati oggi nel primo turno dello Slam, Flavio Cobolli sfida Marin Cilic. 🔗Da ilsussidiario.net