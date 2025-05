Cnpr forum rilanciare il potere d’acquisto delle famiglie

Il CNPR forum si fa portavoce della necessità di rilanciare il potere d'acquisto delle famiglie, compromesso dall'inflazione post-pandemica. Il rincaro dell'energia, aggravato dalla guerra in Ucraina e dall'aumento dei tassi BCE, ha messo a dura prova i bilanci familiari. Nonostante un recente incremento delle retribuzioni, è cruciale analizzare le misure adottate dal governo per affrontare questa sfida economica.

"L'inflazione post-pandemica ha agito come una "tassa occulta", erodendo il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto dopo il rincaro dell'energia dovuto alla guerra in Ucraina e il raddoppio dei tassi BCE. Ad aprile si è registrato un lieve aumento delle retribuzioni e il governo ha introdotto misure come il taglio del cuneo fiscale, la riforma delle aliquote e il bonus bollette. Tuttavia, queste misure vanno resi strutturali e rafforzati interventi sul costo del lavoro per sostenere definitivamente consumi e imprese". Lo ha dichiarato Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia in Commissione Lavoro a Montecitorio, nel corso del Cnpr forum "Salari bloccati e costi in salita: l'Italia che lavora è in difficoltà?", promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca...