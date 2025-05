Cna Lombardia e legacoop lombardia siglano un accordo a sostegno di 23mila imprese e quasi 100mila addetti

CNA Lombardia e Legacoop Lombardia hanno firmato un accordo strategico per sostenere 23.000 imprese e quasi 100.000 lavoratori, puntando a valorizzare il ruolo delle piccole imprese e del cooperativismo nelle politiche pubbliche. Questo protocollo d'intesa segna un passo importante per promuovere la sinergia tra artigianato e cooperazione, essenziale per lo sviluppo economico della regione.

CNA Lombardia e Legacoop Lombardia hanno sottoscritto un patto strategico per rafforzare il ruolo delle piccole imprese, dell'artigianato e del mondo cooperativo nella definizione delle politiche pubbliche. Si tratta di un protocollo d'intesa siglato dalle due organizzazioni che rappresentano...

