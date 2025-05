Clima tipicamente estivo Giuliacci | quando arriva il caldo la data della svolta

Con l'estate alle porte, il team di meteogiuliacci.it annuncia l'arrivo di un clima tipicamente estivo, nonostante alcuni temporali che hanno colpito diverse regioni italiane. Le previsioni indicano un incremento della pressione e delle temperature, ma la penisola non sarà esente da nubi e instabilità . Scopriamo insieme quando avverrà la vera svolta climatica.

Qualche temporale ha colpito oggi alcune regioni italiane, ma è previsto l'aumento della pressione e dei valori termini. Parola del team di meteogiuliacci.it, che sul sito ha pubblicato le ultime previsioni meteo. La penisola, tuttavia, non sarà "completamente libera" da nubi e instabilità . Anzi, nella giornata di giovedì 29 maggio, è atteso "l'arrivo di un fronte instabile dell'Oceano Atlantico", che colpirà soprattutto "le regioni meridionali" con "piogge sparse e rovesci".   Cambio di passo nel weekend, quando una "vasta area di bassa pressione di origine atlantica si dirigerà verso la penisola iberica e verso il Marocco", hanno anticipato gli esperti... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Clima tipicamente estivo". Giuliacci: quando arriva il caldo, la data della svolta

