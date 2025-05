Classifica Liga | Celta Vigo in Europa League Rayo in Conference e Leganes retrocesso

La finale giornata della Liga ha rivelato i destini di Celta Vigo e Rayo Vallecano, qualificati rispettivamente per Europa League e Conference League, mentre il Leganés è retrocesso in Segunda Division. La tensione si è accumulata fino all'ultimo minuto, con cinque partite decisive disputate contemporaneamente, determinando il futuro di queste squadre e una stagione ricca di emozioni.

Madrid, 26 maggio 2025 - Due posizioni per l'Europa e l'ultima retrocessa in Segunda Division. Erano questi i restanti verdetti attesi per quest'ultima giornata di campionato spagnolo. Verdetti arrivati nella serata di sabato, quando la Liga ha organizzato queste cinque partite in contemporanea divise in due blocchi orari diversi per decidere i restanti destini irrisolti della stagione. Il Leganes retrocede in Segunda, mentre l' Espanyol resta in massima divisione nella lotta salvezza. Il Celta Vigo vince e mantiene il settimo posto, il quale vale ai galiziani la qualificazione alla prossima Europa League

