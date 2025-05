Classifica Giro d’Italia 2025 | pazzesca rimonta di Pellizzari! Del Toro si salva per 26? Caruso in top5!

La sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025 ha regalato emozioni indimenticabili, con una straordinaria rimonta di Pellizzari del Toro, che ha salvato la sua posizione per appena 26 secondi. Caruso entra nella top 5, mentre la maglia rosa continua a rimanere saldamente nelle mani del leader della corsa. Scopriamo insieme i momenti salienti di una giornata da incubo e da sogno per i ciclisti in gara.

La conclusione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, da Piazzola sul Brenta al traguardo di San Valentino (Brentonico), dopo 203 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, rimasta sulle spalle del messicano Isaac Del Toro. Giornata dedicata, come da pronostico, ai fuggitivi di giornata, con la vittoria di Christian Scaroni (XDS Astana Team), giunto a braccetto col compagno di squadra Lorenzo Fortunato, ed il simbolo del primato è stato conservato con tanti patemi dal corridore della UAE Team Emirates – XRG, che si è confermato in testa con 26? di vantaggio sul britannico Simon Yates ( Team Visma Lease a Bike)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2025: pazzesca rimonta di Pellizzari! Del Toro si salva per 26?, Caruso in top5!

