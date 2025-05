Civitanovese presentata l’offerta Adesso la parola passa a Profili

La Civitanovese ha ufficialmente presentato l'offerta per il rilascio delle quote societarie, segnando un passo decisivo nel processo di acquisizione. La lettera di manifestazione di interesse è stata inviata nei tempi stabiliti, ma i dettagli rimangono riservati. Adesso la parola passa ai profili coinvolti, mentre l'attesa cresce attorno a questa operazione cruciale per il futuro del club.

Detto, fatto. La lettera di manifestazione di interesse per rilevare le quote societarie della Civitanovese è stata realmente inoltrata agli indirizzi societari. Un'offerta arrivata nei tempi previsti, dunque nella giornata di ieri. Il contenuto della missiva non è pubblico, perciò non è ancora dato sapere l'identità dei proponenti e la cifra economica messa sul piatto ma, dalle informazioni che trapelano in via ufficiosa, il gruppo interessato al club rossoblù avrebbe specificato le suddette informazioni, oltre a dichiarare di poter contare su un importante volume di fatturato. Poi, avrebbe corredato il tutto con altri riferimenti...

