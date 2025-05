Cittadini digitali | arriva il patentino Oggi la consegna agli studenti

Oggi si conclude il progetto di formazione alla cittadinanza digitale promosso dal Corecom, con la cerimonia di consegna del patentino agli studenti. Il presidente Marco Meacci, insieme a Bianca Maria Giocoli e Carlotta Agostini, celebra questo importante traguardo per educare i giovani a un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali nella Valdichiana.

VALDICHIANA Giunge alla conclusione il progetto di formazione ed educazione alla cittadinanza digitale voluto dal Corecom. Oggi il presidente del Corecom Marco Meacci, insieme a Bianca Maria Giocoli e Carlotta Agostini, che fanno parte a loro volta del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, saranno in Valdichiana per consegnare ai giovani che hanno preso parte all’iniziativa il Patentino Digitale. Circa 230 gli studenti coinvolti delle classi prime di tre scuole secondarie di primo grado: Foiano, Marciano e Civitella Val di Chiana. La consegna si terrĂ in tre tappe. L’appuntamento è alle 9... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadini digitali: arriva il patentino. Oggi la consegna agli studenti

