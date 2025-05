Città sommersa VIDEO | pioggia torrenziale paralizza la città in 30 minuti

Un violento temporale ha colpito L'Aquila, trasformando la città in una "città sommersa" in soli 30 minuti. Gli allagamenti improvvisi hanno messo in luce le criticità nella manutenzione urbana, suscitando l'indignazione dei residenti. Questo episodio mette in evidenza le sfide legate alla gestione delle infrastrutture in caso di eventi meteorologici estremi.

L'Aquila - Un violento temporale ha causato allagamenti in diverse zone dell'Aquila, evidenziando criticità nella manutenzione urbana e sollevando proteste da parte dei residenti. Un intenso temporale di breve durata ha provocato allagamenti in varie aree dell'Aquila, causando disagi alla circolazione e lasciando automobili in panne. Le zone più colpite includono Sant'Elia, Torretta e Collesapone, dove i residenti segnalano tombini ostruiti come principale causa dei problemi. Numerose chiamate sono pervenute ai vigili del fuoco, che hanno dovuto intervenire per gestire le emergenze. In alcune aree, come la Torretta, i cittadini riferiscono che tombini non funzionanti hanno contribuito agli allagamenti, rendendo necessaria l'adozione di misure precauzionali per evitare il contatto con l'acqua contaminata... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Città sommersa [VIDEO]: pioggia torrenziale paralizza la città in 30 minuti

