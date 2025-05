Cisgiordania forze israeliane fanno irruzione nei negozi di cambio

Le forze israeliane hanno condotto irruzioni in diversi negozi di cambio valute nella Cisgiordania, inclusi quelli di Ramallah e Nablus. Questa operazione è stata motivata da accuse contro la società madre riguardo a presunti legami con organizzazioni terroristiche, sollevando tensioni nel conflitto israelo-palestinese. Gli sviluppi recenti rappresentano un ulteriore passo nella complessa situazione della regione.

Ramallah, 27 mag. (askanews) - Le forze israeliane hanno fatto irruzione in alcuni negozi di cambio valute in diverse città della Cisgiordania, tra cui Ramallah e Nablus, accusando la società madre di "legami con organizzazioni terroristiche". Un avviso dell'esercito israeliano lasciato a Ramallah recitava: "Le forze israeliane stanno prendendo provvedimenti contro la Al-Khaleej Exchange Company a causa dei suoi legami con le organizzazioni terroristiche". Un giornalista della France presse, presente sulla scena, ha riferito di diversi veicoli dell'esercito all'ingresso del negozio, mentre i soldati uscivano trasportando oggetti coperti da un telo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cisgiordania, forze israeliane fanno irruzione nei negozi di cambio

