Circolo Tennis Carraia L’appello dopo la vendita | Presidio per famiglie Ora evitare la chiusura

Il Circolo Tennis Carraia, attivo da cinquantotto anni, affronta ora un grave rischio di chiusura dopo la vendita della struttura. Nel verde di San Niccolò, un comitato si è formato per proteggere questa storica istituzione e garantire un futuro alle famiglie locali. L'appello è chiaro: mobilitarsi per evitare lo smantellamento di un centro sportivo fondamentale per la comunità.

Cinquantotto anni dopo, il Circolo Tennis Carraia "rischia lo smantellamento e la chiusura definitiva". In via dell’Erta Canina, nel cuore verde di San Niccolò, la storia potrebbe cambiare. A meno che, il comitato costituitosi il 18 maggio scorso non riesca a dissuadere i nuovi proprietari dal trasformare i campi di terra rossa in giardini privati. ‘Salviamo Tennis Carraia’, è formato da frequentatori, allievi, soci, sportivi, lavoratori e famiglie che ogni giorno, dal lontano 1967, "vivono e fanno vivere una delle realtà sportive più storiche e radicate nel tessuto cittadino fiorentino". Da qui la mobilitazione sotto forma di lettera-appello alle istituzioni locali per allargare il perimetro degli attori chiamati in causa... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Circolo Tennis Carraia. L’appello dopo la vendita: "Presidio per famiglie. Ora evitare la chiusura"

