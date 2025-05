cipì in scena al teatro dim

Il 16 luglio 2025, il Teatro Dim ospita "Cipì", uno spettacolo dedicato al celebre romanzo di Mario Lodi. Protagonista è il passerotto Cipì, un giovane volo curioso che desidera scoprire il mondo oltre il nido. Con il suo spirito avventuroso, Cipì affronta sfide e avventure indimenticabili, immergendo il pubblico in un racconto di libertà e crescita personale.

