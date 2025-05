Cinema italiano il grande fermo immagine | udienze sul tax credit rinviate il decreto correttivo è ancora fantasma

Il cinema italiano continua a vivere un momento di incertezza, con il Tar del Lazio che rinvia nuovamente le udienze sui ricorsi riguardanti il decreto interministeriale sul tax credit. Nonostante le polemiche e le aspettative di un cambiamento, il settore rimane in stallo in attesa di un decreto correttivo che sembra non arrivare mai. Nuove date per le udienze: 8 luglio e 11 novembre.

Nonostante le polemiche, il cinema italiano resta in stand-by. Oggi il Tar del Lazio ha deciso di rinviare – di nuovo – le udienze sui ricorsi contro il decreto interministeriale dell’agosto 2024, quello sul famigerato tax credit. Le nuove date: 8 luglio e 11 novembre. Intanto, il comparto resta paralizzato, tra decreti mai pubblicati, produttori indipendenti in ginocchio e una politica che ancora preferisce i popcorn alle sue responsabilità. La pietra dello scandalo è un decreto firmato da Gennaro Sangiuliano e Giancarlo Giorgetti che – sulla carta – doveva rimettere ordine nel caos del tax credit, dopo anni di gestione allegramente opaca della Legge Franceschini... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinema italiano, il grande fermo immagine: udienze sul tax credit rinviate, il decreto correttivo è ancora fantasma

Le notizie più recenti da fonti esterne

