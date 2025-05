Cinema in Festa 2025 | dall' 8 al 12 giugno si torna al cinema a 350 euro

Dal 8 al 12 giugno 2025, il cinema celebra la sesta edizione di "Cinema in Festa", offrendo biglietti a soli 3,50 euro in oltre 900 sale. Questa iniziativa rende accessibile la magia del grande schermo a tutti, proprio dopo un weekend da record al botteghino. Un'opportunitĂ imperdibile per cinefili e famiglie di godere di film a prezzi incredibili.

Dall'8 al 12 giugno si terrĂ la sesta edizione dell'iniziativa che offrirĂ al grande pubblico la possibilitĂ di andare al cinema con soli 3,50 euro dalla domenica al giovedì in oltre 900 sale. Dopo un weekend da record al botteghino italiano un'altra notizia che farĂ la gioia dei cinefili nostrani. Dall'8 al 12 giugno torna Cinema in Festa, l'iniziativa di ANEC e ANICA, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, che permette al pubblico di vedere i film al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro. Nata nel 2022 e giunta alla sesta edizione, l'iniziativa che proseguirĂ fino al 2026 prevede che ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, il biglietto avrĂ un prezzo ... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cinema in Festa 2025: dall'8 al 12 giugno si torna al cinema a 3,50 euro

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Festival di Cannes 2025, il programma completo della 78ÂŞ edizione: oggi c'è il gran finale; Cinema in festa, dall’8 al 12 giugno i film al cinema a 3,5 euro; CINEMA IN FESTA 2025 | Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film; Taormina Film Festival 2025, Ballerina apre la 71ÂŞ edizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cinema in Festa 2025: dall'8 al 12 giugno si torna al cinema a 3,50 euro - Dall'8 al 12 giugno si terrà la sesta edizione dell'iniziativa che offrirà al grande pubblico la possibilità di andare al cinema con soli 3,50 euro dalla domenica al giovedì in oltre 900 sale. 🔗msn.com scrive

Torna Cinema in festa, dall'8 al 12 giugno film a 3,50 euro - Al via la sesta edizione di Cinema in festa, l'occasione per vedere i film al cinema al prezzo speciale di 3,5 euro. (ANSA) ... 🔗Lo riporta msn.com

“Cinema in festa”, al via la sesta edizione dall’8 al 12 giugno - Roma, 26 mag. (askanews) – Al via la sesta edizione di “Cinema in festa”, l’iniziativa occasione proposta al pubblico da parte di ANEC e ANICA, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David ... 🔗Secondo askanews.it

CINEMA IN FESTA (2025) Dall'8 al 12 giugno tutti i film al cinema a 3,50 euro.