Cina | Suzhou Creek squadre estere si immergono in tradizione di dragon boat

Nell'incantevole cornice del Suzhou Creek a Shanghai, squadre estere si sono immerse nella tradizione del dragon boat durante un torneo a inviti. I partecipanti internazionali hanno raccontato le loro esperienze, esprimendo l'emozione di vivere la cultura cinese attraverso questa affascinante competizione. Scopri le loro impressioni e l'atmosfera unica di questo evento nel nostro articolo.

“E’ molto speciale farne davvero parte e sperimentare la cultura tradizionale cinese del dragon boat”. I partecipanti internazionali a un torneo a inviti di dragon boat a Shanghai hanno condiviso le loro impressioni sull’evento. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma621976262197622025-05-27cina-suzhou-creek-squadre-estere-si-immergono-in-tradizione-di-dragon-boat Agenzia Xinhua... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Suzhou Creek, squadre estere si immergono in tradizione di dragon boat

