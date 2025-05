Cina | Shandong 5 morti e 6 dispersi in esplosione di impianto chimico

Una tragica esplosione in un impianto chimico a Gaomi, Shandong, ha causato la morte di cinque persone e ha lasciato sei dispersi. L'incidente è avvenuto alle 19:25, suscitando preoccupazione e attivando le operazioni di soccorso da parte delle autorità locali. L'ufficio per la gestione delle emergenze ha fornito aggiornamenti sulla situazione, sottolineando l'urgenza dell'intervento.

Cinque persone sono rimaste uccise e altre sei risultano disperse alle 19:25 di oggi a seguito di un’esplosione nell’officina di un’azienda chimica nella citta’ di Gaomi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ha dichiarato l’ufficio locale per la gestione delle emergenze. Inoltre, diciannove persone hanno riportato ferite minori nell’incidente avvenuto a mezzogiorno presso la Shandong Youdao Chemical Co., Ltd., ha dichiarato l’ufficio. Le autorita’ provinciali e locali hanno istituito un centro di comando congiunto per i soccorsi, per coordinare gli sforzi, concentrandosi sulla ricerca dei dispersi, sulla cura dei feriti, sul conforto alle famiglie e sul monitoraggio dell’ambiente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Shandong, 5 morti e 6 dispersi in esplosione di impianto chimico

