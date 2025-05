Cina | riporta in vita miniere abbandonate per futuro sostenibile

Negli ultimi anni, la provincia orientale cinese dello Shandong ha intrapreso un ambizioso progetto di ecologizzazione, riportando in vita miniere abbandonate. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un futuro sostenibile, dimostrando l'impegno della Cina nella protezione dell'ambiente e nel recupero delle risorse naturali. Scopri come queste minacce del passato stanno diventando opportunitĂ per un domani piĂą verde.

Negli ultimi anni, la provincia orientale cinese dello Shandong, ha promosso con forza il ripristino ecologico delle miniere abbandonate.

