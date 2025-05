Cina | premier pronta a lavorare con Malesia per salvaguardare libero scambio sistema commerciale multilaterale

Il premier cinese Li Qiang ha annunciato la volontà della Cina di collaborare con la Malesia per proteggere il libero scambio e il commercio multilaterale. Durante un incontro con il primo ministro malese, Li ha sottolineato l'importanza di affrontare insieme le sfide globali che minacciano le dinamiche economiche internazionali.

