Cina | Pechino ospita mostra su patrimonio millenario di Caihua

Pechino celebra la sua ricca tradizione artistica con la mostra "Il patrimonio millenario di Caihua", inaugurata il 26 maggio 2025 presso il Museo del Palazzo. Esplorando l'eredità e l'innovazione nella pittura architettonica policroma cinese, l'esposizione presenta una selezione di materiali pittorici che testimoniano la maestria e il valore culturale di questa antica forma d’arte, offrendo uno sguardo unico sul patrimonio cinese.

Dei materiali pittorici sono esposti durante la mostra “Il patrimonio millenario di Caihua: eredita’ e innovazione nella pittura architettonica policroma cinese di stile ufficiale”, allestita presso il Museo del Palazzo di Pechino, capitale della Cina, ieri 26 maggio 2025. La mostra, che ha aperto ufficialmente al pubblico oggi, presenta 43 pezzi di antichi oggetti cinesi Caihua e opere d’arte Caihua di studenti sostenuti dal China National Arts Fund. Abiti e accessori con elementi di design di Caihua sono esposti durante la mostra “Il patrimonio millenario di Caihua: eredita’ e innovazione nella pittura architettonica policroma cinese di stile ufficiale”, allestita presso il Museo del Palazzo di Pechino, capitale della Cina, ieri 26 maggio 2025... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Pechino ospita mostra su patrimonio millenario di Caihua

