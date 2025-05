Cina | F1 acquatica dragon boat eseguono virate da brivido

Nella provincia del Guangdong, le avvincenti gare di dragon boat nella cittadina di Diejiao catturano l'attenzione con manovre spettacolari e adrenaliniche. Le squadre competono in emozionanti sfide, esibendosi in drifting, partenze fulminee e audaci inversioni a U, rendendo ogni competizione un vero e proprio spettacolo di abilitĂ e sincronizzazione. Scopriamo insieme la passione e la spettacolaritĂ di questo affascinante sport acquatico.

Le gare di dragon boat sono famose per la loro intensita' mozzafiato. Nella cittadina di Diejiao, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, le squadre si esibiscono in manovre di grande abilita', quali drifting in curva, partenze rapide e brusche inversioni a U in stretti corsi d'acqua.

