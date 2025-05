Cina esplosione in impianto chimico | in frantumi finestre a tre km di distanza

Una violenta esplosione ha colpito un impianto chimico a Gaomi, nella provincia orientale dello Shandong, intorno a mezzogiorno di martedì, provocando onde d’urto sufficienti a frantumare finestre fino a tre chilometri di distanza. Dense colonne di fumo nero si sono levate dal sito, creando scene di grande apprensione tra la popolazione locale. Le autorità sono ora al lavoro per accertare le cause dell’incidente e gestire le conseguenze.

Una forte esplosione ha scosso un impianto chimico in Cina, a Gaomi, città nella provincia orientale dello Shandong intorno a mezzogiorno di martedì. Dense colonne di fumo nero erano visibili dal luogo dell'incidente. L'esplosione è stata così potente da rompere le finestre di un magazzino a più di due miglia (tre chilometri) di distanza dalla fabbrica, secondo un video condiviso da un residente locale...

