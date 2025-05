Cina | cooperazione marittima a basse emissioni tra porto Ningbo-Zhoushan 3 hub europei

Il porto di Ningbo-Zhoushan, il più trafficato al mondo, ha avviato tre importanti iniziative di cooperazione marittima a basse emissioni con i porti europei di Amburgo, Wilhelmshaven e Valencia. Questi corridoi ecologici mirano a ridurre l'impatto ambientale delle spedizioni marittime, promuovendo una logistica sostenibile e contribuendo alla transizione verso un futuro più verde nel settore dei trasporti.

Il porto di Ningbo-Zhoushan, il piu' trafficato al mondo in termini di traffico merci, oggi ha annunciato tre iniziative intraprese con tre grandi porti europei – Amburgo e Wilhelmshaven in Germania e Valencia in Spagna – per costruire corridoi ecologici per spedizioni marittime e promuovere la cooperazione portuale a basse emissioni di carbonio tra Cina ed Europa. L'industria delle spedizioni marittime gestisce circa l'80% del commercio globale e deve affrontare pressioni urgenti per ridurre le emissioni. Nell'ambito delle iniziative per la decarbonizzazione del settore internazionale, i porti coinvolti collaboreranno con le compagnie di navigazione, i proprietari dei carichi, i fornitori di energia, gli istituti di ricerca e altri soggetti interessati per promuovere la tecnologia a zero emissioni di carbonio, i carburanti puliti e i sistemi di gestione intelligente sulle rotte designate...

