Cina | a Pechino China-Germany China-Europe Hidden Champions Forum 2025

A Pechino si svolge il China-Germany (China-Europe) Hidden Champions Forum 2025, un evento fondamentale dedicato all'innovazione congiunta e allo sviluppo integrato tra Cina e Europa. I leader e gli esperti di vari settori si riuniscono per esplorare opportunità di collaborazione, condividere best practices e promuovere la crescita sostenibile. Scopri di più sul forum e le sue implicazioni per il futuro economico globale.

A tema “Innovazione congiunta – Sviluppo integrato”, a Pechino e’ in corso il China-Germany (China-Europe) Hidden Champions Forum 2025. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma621897262189722025-05-27cina-a-pechino-china-germany-china-europe-hidden-champions-forum-2025 Agenzia Xinhua... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: a Pechino China-Germany (China-Europe) Hidden Champions Forum 2025

