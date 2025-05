Cina 5 morti e 19 feriti per esplosione in impianto chimico

Un'esplosione in un impianto chimico della provincia dello Shandong, Cina, ha causato almeno 5 morti e 19 feriti. L'incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha generato dense colonne di fumo e ha allarmato la popolazione locale. Le autorità e i media di Stato, come Cctv, stanno seguendo da vicino l'evoluzione della situazione.

È di almeno 5 morti e 19 feriti in Cina il bilancio di un’esplosione avvenuta in un impianto chimico nella provincia dello Shandong, nell’est del Paese. Lo riferisce l’emittente di Stato Cctv. La forte esplosione si è verificata intorno a mezzogiorno ora locale e si sono levate dense colonne di fumo nero. Lo scoppio è stato così potente da rompere le finestre di un magazzino a più di 3 chilometri di distanza dalla fabbrica, secondo un video condiviso da un residente che ha preferito non rivelare la sua identità . L’esplosione è avvenuta presso la Gaomi Youdao Chemical Co., situata in un parco industriale nella città di Weifang... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, 5 morti e 19 feriti per esplosione in impianto chimico

Cosa riportano altre fonti

Due morti e 19 dispersi per frane causate da piogge torrenziali nel sud della Cina; Cina: lancio sonda Tianwen-2 previsto per fine maggio; Nella Striscia decine di morti nei raid, 100 camion di aiuti. Anp: lavoriamo a incontro con il Papa - La procuratrice generale di Israele, Gali Baharav-Miara: La nomina da parte di Netanyahu del nuovo capo dello Shin Bet è viziata; Manifestanti a Khan Younis, basta guerra e ritiro di Hamas. Oms: 2 mln di palestinesi muoiono di fame. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esplosione spaventosa in Cina: 5 vittime e decine di feriti tra le macerie della fabbrica a Gaomi - Una devastante esplosione in una fabbrica chimica a Gaomi (Shandong Youdao Chemical) ha provocato 5 morti e 19 feriti ... 🔗Riporta fanpage.it

Cina: media, 5 morti e 19 feriti per esplosione in impianto chimico - Pechino (Cina), 27 mag. (LaPresse/AP) – È di almeno 5 morti e 19 feriti in Cina il bilancio di un’esplosione avvenuta in un impianto chimico nella provincia dello Shandong, nell’est del Paese. Lo rife ... 🔗Secondo msn.com

Drammatico incendio in una fabbrica in Cina: 19 morti - al momento il bilancio è di 19 morti e 3 feriti. In Cina non si tratta del primo drammatico incidente industriale. Un incendio in una fabbrica nella Cina orientale ha ucciso 19 persone ... 🔗fanpage.it scrive

La Cina rileva 60 mila morti legati alla Covid-19 in un mese