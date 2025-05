Cigole | A Forest Festival

Torna a Cigole, nel suggestivo Parco del Palazzo Cigola Martinoni, la quarta edizione di Cigole in Festa, un evento imperdibile per gli amanti della musica, della cucina locale e delle tradizioni. Organizzato dalla Pro Loco Cigole, dall'associazione Horatio! e dal Comune, questo festival promette un'atmosfera vivace e autentica, ideale per vivere la magia delle feste di paese.

AForestFestival 2022 @ Cigole (BS)