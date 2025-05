Ciclista viene travolta da un’auto che poi si schianta contro un semaforo | gravissima una 63enne

Un drammatico incidente ha coinvolto una ciclista 63enne a Corsico, Milano, dopo essere stata investita da un'auto. Il conducente, un 67enne, sembra aver perso il controllo del veicolo a causa di un malore, terminando la corsa contro un semaforo. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale in condizioni gravissime.

Una 63enne è stata trasporta con la massima urgenza all'ospedale San Carlo di Milano dopo essere stata investita da un'auto. La donna stava pedalando in sella alla sua bici a Corsico quando è stata travolta da un'auto. Alla guida un 67enne che, forse colto da un malore, ha terminato la corsa contro un semaforo...

