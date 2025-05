Ciclista travolto dall' autobus della Start Romagna il ferito trasportato in eliambulanza al Bufalini

Un ciclista di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un autobus della Start Romagna, avvenuto martedì pomeriggio alla rotatoria delle Forze Armate. Trasportato d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena, le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'accaduto ha suscitato preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona.

E' stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena il ciclista 54enne che, nel primo pomeriggio di martedì, è stato travolto da un autobus di linea della Start Romagna. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.15 alla rotatoria delle Forze Armate tra le vie Fada e Flaminia.

