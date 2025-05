Ciclista incastrato sotto all’autobus | terrore a Rimini Video

Un incredibile episodio di terrore si è verificato a Rimini il 27 maggio 2025, quando un ciclista è rimasto intrappolato sotto un autobus di linea. Le immagini del drammatico soccorso mostrano il giovane bloccato con le gambe sotto il mezzo e il busto a terra, mentre implora aiuto. Un evento che ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale.

Rimini, 27 maggio 2025 – Le gambe incastrate, insieme con la bicicletta su cui viaggiava, sotto la 'pancia' dell'autobus di linea. E il mezzo busto superiore sull'asfalto, intento a chiedere disperato aiuto per venire estratto da sotto il mezzo di Start Romagna. Così è stato trovato questo pomeriggio intorno alle 14 un riminese di 54 anni, che mentre viaggiava a bordo della propria bicicletta in via Fada, angolo via Flaminia, nei pressi della rotatoria delle Forze Armate, per cause ancora in via di accertamento è finito sotto all'autobus che nel frattempo stava compiendo la svolta a destra sulla Flaminia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclista incastrato sotto all’autobus: terrore a Rimini / Video

