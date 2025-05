Ciclismo uno straordinario Tommaso Dati vince a San Giovanni Valdarno

Tommaso Dati ha trionfato nel Trofeo Città di San Giovanni Valdarno, imponendosi in un finale spettacolare. Il ciclista, con una prestazione straordinaria, ha tagliato il traguardo da solo, conquistando il cuore del pubblico presente nello storico centro della città. Scopriamo i momenti salienti di questa indimenticabile gara, che ha messo in luce il talento e la determinazione di Dati.

San Giovanni Valdarno, 27 maggio 2025 – Un meraviglioso Tommaso Dati si è presentato da solo sul traguardo del Trofeo Città di San Giovanni Valdarno, situato nel centro storico della città valdarnese di fronte allo splendido Palazzo d’Arnolfo. A sette chilometri dall’arrivo nel tratto più duro della salita di Vacchereccia, si è liberato dei tre compagni di fuga autori come lui di una splendida prestazione (Regnanti, Fede e Parravano) che gli ha visti in fuga per 137 chilometri. Per 70 chilometri facevano parte del sestetto protagonista indiscusso della gara anche Rigatti (primo qui nel 2024) e Piccini, a ricordare un tentativo partito da lontano come siamo abituati a vedere nelle ultime gare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, uno straordinario Tommaso Dati vince a San Giovanni Valdarno

