Ciclismo | Mathieu van der Poel è già sui rulli dopo le cadute in mountain bike

Mathieu van der Poel torna a allenarsi sui rulli dopo un deludente ritorno in mountain bike, segnato da due cadute nella tappa della Coppa del Mondo di Nove Mesto. Dopo l'infortunio che ha compromesso la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, il fuoriclasse neerlandese è costretto a fare i conti con un altro imprevisto, mentre si prepara a riprendersi per le prossime sfide.

Il ritorno in mountain bike è stato veramente da dimenticare per Mathieu van der Poel. Dopo la delusione olimpica di Tokyo, altro infortunio per il fuoriclasse neerlandese nella tappa della Coppa del Mondo di Nove Mesto che si è disputata domenica. Una doppia caduta nelle prime fasi di gara ed il ritiro al terzo giro per l’atleta della Alpecin-Deceuninck che ha riportato anche una piccola frattura al polso. In tanti hanno parlato addirittura di Tour de France a rischio, ma, oggi, sui social, van der Poel ha praticamente smentito il tutto: foto sui rulli per lui, con tutore al braccio destro. Le sue parole: “Mi sono divertito moltissimo in mountain bike la scorsa settimana... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo: Mathieu van der Poel è già sui rulli dopo le cadute in mountain bike

Ne parlano su altre fonti

Allarme per van der Poel! La caduta in MTB preoccupa: Tour a rischio; DOPPIA CADUTA IN MTB, VAN DER POEL SI PROCURA UNA PICCOLA FRATTURA AL POLSO: TOUR A RISCHIO?; Caro Van der Poel, la Mtb non perdona…; MTB Nove Mesto, Mathieu van der Poel cade due volte e si ritira - VIDEO. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ciclismo: Mathieu van der Poel è già sui rulli dopo le cadute in mountain bike - Il ritorno in mountain bike è stato veramente da dimenticare per Mathieu van der Poel. Dopo la delusione olimpica di Tokyo, altro infortunio per il ... 🔗Da oasport.it

Alpecin-Deceuninck, Mathieu Van der Poel già sui rulli dopo la frattura dello scafoide - Mathieu Van der Poel non interrompe la sua preparazione nonostante l’incidente occorso nel weekend. Ritornato in sella alla sua Mountain Bike nella giornata di domenica in occasione della gara di Copp ... 🔗msn.com scrive

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - L'olandese cade due volte durante una gara di mountain bike: il verdetto parla di una frattura allo scafoide dall'evoluzione da verificare nelle prossime settimane ... 🔗Si legge su msn.com

EPIC CYCLING BATTLES | Mathieu van der Poel vs Wout Van Aert