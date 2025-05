Ciao Fausto il 30 maggio un evento ricorda Fausto Fiorentini

Il 30 maggio, alle ore 18, si terrà l'evento "Ciao Fausto" presso il Seminario vescovile di via Scalabrini a Piacenza, per commemorare Fausto Fiorentini, noto giornalista e insegnante. Questa iniziativa, a tre anni dalla sua scomparsa, celebra il suo contributo come direttore dell’Ufficio Stampa della diocesi e il suo impatto sulla comunità locale. Un'opportunità per ricordare e onorare la sua eredità.

