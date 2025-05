Cia il finto sito di Star Wars per comunicare con le spie all' estero

Un ricercatore ha recentementi rivelato l'esistenza di un finto sito di Star Wars, utilizzato dall'agenzia statunitense per comunicare con spie all'estero. Questo portale, parte di una rete segreta, serviva a contattare informatori in modo sicuro. La scoperta offre nuove prospettive sulle strategie di intelligence e sull'uso della cultura pop per scopi di comunicazione clandestina.

Faceva parte di una rete segreta usata dall'agenzia statunitense per contattare gli informatori ed è stato scoperto da un ricercatore usando strumenti online...

