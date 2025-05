Ci siamo sposati in chiesa abbiamo fatto le foto e lui era stupendo Peccato che sia scappato prima del ricevimento e solo mesi dopo ho scoperto la verità | la storia di Kylie

La sorprendente storia di Kylie rivela il dramma dietro a un matrimonio da sogno che si trasforma in incubo. Dopo una cerimonia splendida e foto memorabili, il suo sposo scappa prima del ricevimento, lasciando Kylie con una verità inaspettata. In questo articolo, esploreremo le sfide e le emozioni legate a un "matrimonio breve" che va oltre ogni aspettativa.

La definizione di ‘ matrimonio breve ‘ da oggi, per chi legge questo pezzo, avrà sfumature diverse. Perché sono ‘bravi tutti’ a lasciarsi dopo qualche mese, o qualche giorno persino. Ma farlo il giorno stesso del matrimonio e anzi, dopo la celebrazione del matrimonio, è roba per pochi. Non stiamo parlando di qualcuno che è fuggito davanti all’altare. La donna che ha raccontato questa storia al programma radiofonico “ Late Drive with Ben, Liam & Belle ” si chiama Kylie. Siamo in Australia e le parole della sposa sono state molto nette: “Il mio matrimonio è stato davvero breve. Non è nemmeno durato 24 ore... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci siamo sposati in chiesa, abbiamo fatto le foto e lui era stupendo. Peccato che sia scappato prima del ricevimento e solo mesi dopo ho scoperto la verità”: la storia di Kylie

Cosa riportano altre fonti

