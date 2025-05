Ci facevi sorridere anche nei momenti seri Valentina Tolomei il dolore degli insegnanti

Il tragico incidente di Capannori segna la vita della comunità locale, piangendo la perdita di Valentina Tolomei, una brillante studentessa di diciassette anni. La famiglia e gli insegnanti ricordano Valentina non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di portare sorrisi anche nei momenti difficili. L'arresto del giovane responsabile dell'incidente solleva interrogativi e sconforto tra coloro che l'hanno conosciuta.

Lucca, 27 maggio 2025 – Arrestato dai carabinieri per omicidio stradale il 29enne di Porcari alla guida della Mercedes Classe A che la notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso sulla via Romana a Capannori Valentina Tolomei, la studentessa diciassettenne di Paganico. Il giovane, che risiede a Porcari, è infatti risultato positivo sia all’alcol che a sostanze stupefacenti, mentre la sua auto non era neppure in regola con la revisione. Adesso il giovane, che lavora in un’azienda di Carraia, si trova ai domiciliari nell’abitazione dei genitori. E’ in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi davanti al gip Alessandro Trinci dove sarà presente anche il suo difensore di fiducia, l’avvocato Marco Poli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ci facevi sorridere anche nei momenti seri”. Valentina Tolomei, il dolore degli insegnanti

