Chopper in one piece stagione 2 | anticipazioni e novità dall’annuncio speciale di netflix

In attesa del tanto atteso evento TUDUM di Netflix, emergono entusiasmanti anticipazioni sulla seconda stagione di One Piece. Un nuovo clip ufficiale ha rivelato dettagli sul prossimo capitolo dell'avventura di Monkey D. Luffy e il suo equipaggio, offrendo uno sguardo esclusivo al design dei personaggi e alle trama. Scopriamo insieme le novità e le aspettative per Chopper e i suoi compagni!

anticipazioni sulla seconda stagione di one piece e anteprima del tuddum. In attesa dell'evento globale di Netflix dedicato ai contenuti futuri, emergono dettagli riguardanti la seconda stagione di One Piece. Un nuovo clip ufficiale ha svelato alcune anticipazioni, tra cui un'anteprima del design in live-action di uno dei personaggi più amati, Tony Tony Chopper. La presentazione si inserisce nel quadro delle molte novità che saranno rivelate durante l'atteso evento TUDUM. contenuto del nuovo teaser e focus sui protagonisti. Il video promozionale pubblicato sul canale YouTube di Netflix mostra il ritorno della ciurma dei Straw Hat...

ONE PIECE - Stagione 2 | Annuncio speciale | Netflix Italia