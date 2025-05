Chiusura della sezione di alta sicurezza ad Avellino | la denuncia del sindacato Osapp

La recente chiusura della sezione di alta sicurezza del carcere di Avellino ha scatenato forti critiche da parte dell'Osapp, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. In una nota, il segretario generale Leo Beneduci ha evidenziato le preoccupazioni relative a una "fragilitĂ istituzionale", mettendo in luce i rischi collegati a questa decisione e le possibili ripercussioni sulla sicurezza all'interno dell'istituto penale.

La chiusura della sezione di alta sicurezza del carcere di Avellino ha suscitato una dura reazione da parte dell'Osapp, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. In una nota diffusa ieri, il segretario generale Leo Beneduci ha denunciato quella che definisce una "fragilitĂ istituzionale"...

